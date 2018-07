Uma União pouco unida

Com a chanceler Angela Merkel fragilizada e o presidente francês incapaz de, sozinho, promover as reformas necessárias, ganham terreno fértil as acções divisionistas do presidente russo, Vladimir Putin, e o unilateralismo nacionalista do presidente norte-americano, Donald Trump. A estas forças centrípetas exercidas pelos Estados Unidos e pela Rússia juntam-se focos de divisão centrífugos um pouco por toda a Europa.