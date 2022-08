Viver em Portugal, trabalhar para o mundo

Nos últimos anos, Portugal tornou-se um destino atrativo para muitos estrangeiros que trabalham remotamente. A pandemia veio dar um empurrão a um fenómeno que já se vinha a verificar. Lisboa está agora em quarto lugar no “top” dos países mais procurados pelos expatriados, de acordo com o Expat Insider 2022. Alguns querem fixar-se no país, outros, os nómadas digitais, ficam uns meses e depois partem.

Viver em Portugal, trabalhar para o mundo









