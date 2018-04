Vladimir Netto: A Operação Lava Jato é uma oportunidade para melhorar a nossa democracia

A Operação Lava Jato teve o mérito de gerar um consenso na sociedade brasileira em torno do combate à corrupção no país. Esta é a convicção de Vladimir Netto, o autor do livro “Lava Jato”. A democracia não está em risco e até pode sair fortalecida, defende o jornalista. A teia mina todo o sistema político e não vai ser fácil acabar com ela. Há uma barreira à justiça – o chamado “foro privilegiado” dos políticos.