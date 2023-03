Zeca, Buñuel e Álvaro Cunhal

Partilhar artigo



... × Funcionalidade exclusiva para assinantes Negócios Premium Assine para partilhar E usufrua de todas as vantagens de ser assinante E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Cortem-me a cabeça como a Maria Antonieta, que as minhas crónicas continuarão a irromper por este jornal dentro. As minhas crónicas não precisam do autor para nada. Esta, de hoje, não fui eu que a escrevi. Dois amigos meus fizeram o favor de a fiar e entretecer. Venha a Revolução, o Terror, cortem-me o pescoço, que os meus amigos servir-vos-ão crónicas bem mais saborosas do que os brioches da funesta Maria Antonieta....