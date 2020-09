Uma janela para o exterior

As viagens e as experiências de Inês Santos e Erik Ibrahim ditaram a abertura do restaurante Terroir. Bem no centro de Lisboa, pretende ser um ateliê gastronómico.

Uma janela para o exterior









Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site do Negócios, efectue o seu registo gratuito.