O queijo, os irmãos e os primos na nova loja em Lisboa

Chegou a Diana Mello dizer a Tiago Pinto Carneiro num jantar que "vivia de queijo e vinho". Passados seis meses, em 2021, a Queijaria do Monte estava com as portas abertas no Monte do Estoril. Diana recorda que, na altura, a resposta do marido não foi bem o que estava à espera: "Ótimo, vamos montar uma loja!".



Diana achou impossível a abertura por não ter "qualquer experiência comercial", mas, depois de um convite ao amigo Duarte da Conceiç...