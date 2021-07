“Fine dining” à Al-Andaluz

Luís Brito levanta-se todos os dias por volta das sete da manhã para ir à praça buscar o peixe e o marisco, e à quinta-feira, os legumes. Tudo encomendado no dia anterior. O resto das horas estão destinadas à cozinha e à gestão do restaurante A Ver Tavira, junto ao largo que recorda os idos do império Al-Andaluz com o nome Abu-Otmane.





Negócios Premium Conteúdo exclusivo para assinantes Já é assinante? Inicie a sessão Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios;

...