Jornada ao mundo das favas

Longe da habilidade narrativa do amigo de Jacinto, Zé Fernandes, do livro "A Cidade e as Serras" de Eça de Queirós, importa ainda assim destacar o espaço onde a história decorreu e que, de alguma forma, ainda não chegou ao fim. A casa-museu do escritor na Quinta de Tormes é uma viagem à época de uma obra que levanta questões premonitórias, nas comparações entre Paris em França e Tormes em Baiã

Negócios Premium Conteúdo exclusivo para assinantes Já é assinante? Inicie a sessão Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios;

...