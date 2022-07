Le Garage: do “fine collecting” ao “fine dining”

Negócios Premium Conteúdo exclusivo para assinantes Já é assinante? Inicie a sessão Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios;

Se alguém sugerir uma refeição numa garagem num parque industrial junto a Vizela, recomenda-se mente aberta. Entre o verde e o casario, a estrada típica do Minho, perto de Moreira de Cónegos, torna-se mais densa quando as fábricas e os pavilhões se multiplicam. No destino, o portão abre um espaço verde com vias empedradas rodeadas de jardins e árvores. No interior, vê-se uma casa recuperada e ao fundo uma antiga garagem em ...