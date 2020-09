Quinta, Mesa e Vinhos de Lemos

O Prémio Revelação no Concurso Mundial de Bruxelas 2020 para a Quinta de Lemos enquanto produtor de vinhos é a recompensa pelo trabalho desenvolvido ao longo dos anos, no qual se privilegiaram, desde a primeira colheita em 2005, o terreno e as castas autóctones numa região, Silgueiros, protegida pelas quatro grandes serras da Estrela, Caramulo, Buçaco e Nave.





Negócios Premium Conteúdo exclusivo para assinantes Já é assinante? Inicie a sessão Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios;

...