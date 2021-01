Rosa, a peixeira dos chefs

As origens ditaram o fado de Rosa Cunha. Nascer a meia-dúzia de quilómetros do mar da Costa da Prata, em Aveiro, e ser filha de uma peixeira e de um operador de rebocadores foram razões bastantes para nunca mais deixar de "trabalhar" o peixe. Com a mãe, que se estabeleceu no Mercado da Ribeira, em Lisboa, e com o pai nos rebocadores do Tejo, cedo começou a ajudar na peixaria. Rosa Cunha recorda que naquele tempo quem abandonava os estudos ia trabalhar e, por

Negócios Premium Conteúdo exclusivo para assinantes Já é assinante? Inicie a sessão Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios;

...