Sandes de bácoro agitam centro do Porto

Sandra Cunha orgulha-se da decisão de abrir uma casa que acredita ser diferente no meio da oferta gastronómica do Porto. O que espera é que "reconheçam o Bácoro pelo bem com que se sentem e pelo gosto da sandes de leitão". As propostas estão centradas nas sandes confecionadas pelo chef Pedro Sommer que se dividem entre as mais tradicionais, com molho de leitão ou queijo Limiano, e outras que incluem sabores como maionese de leitão,

Negócios Premium Conteúdo exclusivo para assinantes Já é assinante? Inicie a sessão Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios;

...