Irène Némirovsky, para que serve o sucesso?

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Negócios Premium Conteúdo exclusivo para assinantes Já é assinante? Inicie a sessão Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios;

Irène Némirovsky nasceu em 1903 em Kiev, na Ucrânia, quando esta pertencia ao Império Russo. Era filha de um banqueiro e viria a casar também com um banqueiro (vemos bem neste livro como este ambiente económico e social era do seu perfeito domínio e conhecimento). Ainda adolescente, foi para França, estudar na Sorbonne. Em 1929, com apenas 26 anos, publicou o seu primeiro livro, "David Golder", que foi também o seu primeiro êxito....