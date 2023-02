E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Em 1934, com apenas 31 anos, George Orwell começou a sua muito breve carreira de romancista com este "Os dias na Birmânia". Nos 15 anos seguintes, até à morte, publicaria mais cinco, o último deles, "1984", uma distopia sobre os totalitarismos que se colou até hoje no imaginário universal.