Paul Theroux: outras viagens

Aqui há uns tempos, Francisco Vale, editor da Relógio d’Água, num artigo do Observador sobre a febre dos festivais literários que assola o país há uma década, com a consequente sobre-exposição dos escritores, personificava a contracorrente: "Os autores perdem a aura de mistério que é fundamental para a sua relação com os leitores"; "Os festivais são uma forma de as autarquias instrumentalizarem

Negócios Premium Conteúdo exclusivo para assinantes Já é assinante? Inicie a sessão Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios;

...