Uma morte é uma tragédia, um milhão é estatística

Na semana passada falei aqui de "Passar das Marcas", de Owen Matthews, um livro sobre a guerra na Ucrânia que mistura jornalismo e história com autobiografia e memórias. Esta semana, a receita é muito semelhante com este livro de Timothy Garton Ash, um conhecido e premiado historiador e professor em Oxford, com presença constante em jornais de renome (ainda hoje escreve no The Guardian). É o prestígio destes autores que lhes permite escreverem livros ...