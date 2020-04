Factfulness

Edição: Temas e Debates



Livro escolhido por Carlos Gomes da Silva, CEO da Galp Energia



Ariel Ezrachi e Maurice E. Stucke

Em momentos como este, quando a vida parece suspensa e as convicções nos tremem, sobressai a importância dos referenciais de estabilidade. Rodeados de incertezas e de volumes massivos de informação e contrainformação, nunca como hoje os factos foram tão importantes para construir soluções e dissipar o nevoeiro no horizonte.



Daí a minha proposta: o livro "Factfulness", do sueco Hans Rosling, um médico, professor de Saúde Internacional, orador em prestigiados fóruns internacionais, e que morreu meses antes da edição desta obra.



É um exercício literário fascinante, que põe os factos no centro de qualquer decisão ou reflexão séria. Vai mais além: ensina-nos a compreender o mundo tal como ele verdadeiramente é, não como o percecionamos (muitas vezes de forma errada).



Num registo sistematizado e com factos inelutáveis, o autor confronta-nos com a dimensão generalizada da nossa ignorância. Desafia o conforto preguiçoso das opiniões baseadas em preconceitos que toldam os nossos racionais. Nossos e de todos em redor, incluindo a elite política e intelectual.



O livro educa ainda o sentido de nunca descurar o contexto macro que não cabe na agenda mediática. Mesmo admitindo que há um longo caminho a percorrer em áreas fundamentais, é importante reter esta ideia: "As coisas podem ser más e estar a melhorar." Não é um "soundbite" vazio, é facto.



Mesmo hoje, quando tudo parece mau - porque uma pandemia exponencia um dos nossos mais fortes instintos, o medo - a obra, de 2017, mantém uma pertinência que impressiona.



Senão vejamos: "Os factos alargados e a imagem alargada têm de esperar que o perigo passe. Mas, nessa altura, temos de atrever-nos a estabelecer de novo uma visão do mundo baseada em factos. Temos de arrefecer o cérebro (…). Não podemos deixar que seja o medo a guiar essas prioridades."



Poderia ser escrito hoje.