Miguel Maya escolhe um livro sobre a esperança, sobre o sonho

Quando me desafiaram a recomendar um livro que me tivesse marcado e que fosse adequado a este peculiar momento, instantaneamente me passaram pela cabeça livros notáveis sobre histórias de vida em contextos de adversidade e com momentos horríveis e traumáticos.

Confesso que os três primeiros títulos que me surgiram foram livros que li com a ânsia de lhes conhecer o fim e de entender o sentido: "A Peste" de Albert Camus, "Ensaio sobre a Cegueira" de José Saramago, "De Profundis, Valsa Lenta" do José Cardoso Pires, escritor notável que conheci no hospital de Santa Maria no único internamento que vivi; inesquecível não pela leve maleita de que padecia, mas por ter passado uma semana emocionalmente intensa – o desconhecido intimida-nos e torna-nos mais vulneráveis –, em ambiente adverso com uma pessoa extraordinária.

Mas não; recusei as recomendações a que a minha memória se agarrava e decidi sugerir-vos um livro sobre a esperança, sobre o sonho, sobre a capacidade de uma simples pessoa contribuir de forma relevante para um mundo melhor e mais sustentável, fazendo-o através da persistência e da minúcia na execução de um trabalho árduo e solitário, só passível de frutificar se acreditarmos que a nossa vida tem um significado especial e que esse propósito, esse potencial para influenciar positivamente o mundo, só é alcançável pela partilha e pelo amor ao próximo.

Recomendo-vos "O homem que plantava árvores" de Jean Giono. Em apenas 70 páginas, o autor transmite-nos uma mensagem simples mas com uma densidade (sem volume, que mestria!) que não encontro em livros com mais de 700 páginas de outros grandes escritores. Antecipo o prefácio: "Para que o carácter de um ser humano revele qualidades verdadeiramente excecionais, é preciso ter a sorte de poder observar os seus atos durante muitos anos. Se esses atos forem desprovidos de todo o egoísmo, se o ideal que os conduz resulta de uma generosidade sem par, se for absolutamente certo que não procuram recompensa alguma e se, além disso, ainda deixam no mundo marcas visíveis, estamos então, sem sombra de dúvida, perante um carácter inesquecível."

Recomendo este livro a pensar nos profissionais de saúde e de outros setores essenciais ao funcionamento da economia, entre os quais, nesta adversidade que enfrentamos, é possível com facilidade identificar, sem ter de esperar muitos anos, extraordinários exemplos de vida.