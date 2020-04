"Stocks for the Long Run", de Jeremy Siegel, cuja primeira edição saiu do prelo no longínquo ano de 1994, foi um dos livros mais importantes no meu percurso enquanto empreendedor e investidor.

Apesar do seu título, esta obra é muito mais do que um simples guia de investimento em ações para principiantes. O professor Siegel aborda com profundidade os vários instrumentos de investimento, efetuando a cada passo comparações entre as várias classes, em justaposição com o investimento em ações.



A obra, com mais de duas décadas e meia, continua com uma atualidade marcante. Num contexto de volatilidade permanente, na qual as "crises" são cada vez mais frequentes, é fundamental ver para lá do horizonte e aprender a ter uma visão de longo prazo, que contrarie o comportamento humano de agir em função do momento. Tal não significa que o mercado de capitais, e em especial as ações, represente apenas oportunidades de investimento no longo prazo. O que o trabalho do professor Siegel tornou visível e mensurável é que, mesmo com as diversas crises que as economias e os mercados atravessaram desde o século XIX até aos nossos dias, ainda assim, quando comparado com outras classes de ativos como sejam as obrigações, tendencialmente olhadas como menos arriscadas, o investimento em ações mostra um retorno superior para o investidor.



Não se trata de um livro apologético de investimento em ações, mas de, com base na historiografia e análise, contrariar a perceção de que esse investimento tem um risco e um retorno menor face a outros ativos mais comuns.



Desde a primeira edição, Jeremy Siegel tem vindo a fazer cíclicas atualizações, materializadas em novas edições, de modo a acomodar as mais recentes crises bolsistas, como a de 2000 ou a de 2008.



"Stocks for the Long Run" não é uma bíblia do mercado de capitais, mas é uma obra que contribuirá para um melhor conhecimento das vantagens e desvantagens que o investimento em ações poderá representar, dependendo naturalmente dos objetivos de quem investe e que continuo a recomendar, a par de outros naturalmente, a quem deseje aumentar o seu conhecimento sobre o mercado e o seu comportamento ao longo de três séculos.