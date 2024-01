Chianti alentejano

Partilhar artigo



Há anos que a casta francesa alicante bouschet passou a ser considerada pelo Instituto da Vinha e do Vinho (IVV) como autorizada para vinho com Denominação de Origem (DO) no Alentejo. O IVV dá conta que em Portugal há, pelo menos, 282 castas portuguesas, mas acrescenta que podem existir variedades que ainda não foram registadas.



Uma das variedades mais famosas em Itália, a sangiovese, também foi plantada em Portugal, na mesma regiã...