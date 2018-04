Nunca tinha assistido a algo parecido (em raridade, quantidade e qualidade) e gente mais experiente garantia que é impossível repetir tal prova, visto que as últimas garrafas de determinadas colheitas foram abertas neste evento.



E se pessoalmente destaco o Verdelho de 1885, o Malvasia de 1864 e Malvasia de 1860 como os melhores vinhos em prova pela complexidade aromática e pelo nível de acidez que desafia as leis da enologia (vinhos de "fazer cair as orelhas", como se diz na ilha), aprendi com Ricardo Diogo que a ideia romântica de um vinho Madeira a viver eternamente em casco não é aconselhável. A partir de determinada altura, o vinho degrada-se, pelo que, depois dos 50 anos, um vinho Madeira deve viver no garrafão, à espera do momento certo de engarrafamento. A pior coisa que podemos sentir num Madeira é o carácter pastoso e enjoativo. Um Madeira velho não é, por si só, sinónimo de qualidade. Um Madeira velho deve ser sempre expressivo e vibrante na boca.



Quanto aos Moscatéis da JMF, a coisa complica-se porque as categorias são muitas, sendo que o carácter irrequieto de Domingos Soares Franco na feitura dos lotes baralha ainda mais as coisas. Ele é o Torna Viagem de 2014 para o Brasil e para os EUA, o Moscatel de 98 feito com Armagnac ou com Cognac, um Alambre de 20 anos e um Moscatel Roxo com a mesma idade, os Apoteca de 1911 e 1955 (este último, soberbo), o mítico e terminal Bastardinho 40 anos e o Trilogia, que junta numa garrafa vinhos de 1900, 1934 e 1965.



E se há um factor que me atrai nestes vinhos doces é a capacidade do enólogo juntar colheitas tão distantes no tempo e conjugá-las de forma a surpreender-nos. É o que acontece com este Trilogia - ainda disponível no mercado - que realça no copo aromas que misturam madeiras antigas com frutos secos ou cânfora com bolo inglês, com a boca a destacar a doçura, é certo, mas sempre com a acidez presente.



Nestes eventos do Extravaganza, o silêncio é quase sempre a regra na sala (com um ou outro aparte e tal), mas quando a cerimónia acaba é ver toda a gente a discutir os vinhos ou as ideias dos enólogos/produtores, sendo que a conversa poderá durar horas. E, no ano que vem, os mesmos maluquinhos continuarão a falar de todas as colheitas como se as tivessem provado na véspera, descrevendo-as ao detalhe. Como costumo pensar, se a condição para entrar no Paraíso (acho que esta ainda não foi revogada) depender do conhecimento dos grandes vinhos doces do mundo, a clientela do Extravaganza está safa.



PS - No sábado, os turistas que quisessem provar vinhos no Solar de Vinho do Porto não teriam sorte porque funcionários da casa, seguramente com a concordância do IVDP , fecharam portas na sexta, no sábado e no domingo, fim-de-semana da Páscoa. E se nada disto é novo e se tudo isto se repetirá para o ano, que ao menos tenham a decência de agradecer em inglês sem gralhas. É que dá muito má imagem acabar um cartaz de encerramento com "tank you".







