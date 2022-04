Os brancos também envelhecem

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Negócios Premium Conteúdo exclusivo para assinantes Já é assinante? Inicie a sessão Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios;

Imagina-se o vinho do Porto como estando desde sempre ligado aos ingleses, não só pelo maior mercado de exportação como pelas famílias britânicas que se estabeleceram na Invicta e no Douro. Mas, na realidade, a primeira casa foi alemã, fundada em 1638 por Nicolau Kopke. O cônsul-geral das Cidades Hanseáticas, da qual Hamburgo fazia parte, viajou para Portugal dois anos antes e assinou as primeiras garrafas de vinho exportadas para o Norte ...