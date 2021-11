Rocim comemora dia das talhas

A comemoração do dia da ânfora na Herdade do Rocim está marcada para este sábado. É a terceira vez que o evento acontece naquele espaço, mas a produtora e enóloga da casa, Catarina Vieira, já lida com as ânforas, ou talhas, há muitos anos. Foi o primeiro vinho que fez e não esconde que, desde que comprou a herdade, está emocionalmente muito ligada aos vinhos da talha, juntamente com o marido, também

Negócios Premium Conteúdo exclusivo para assinantes Já é assinante? Inicie a sessão Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios;

...