Agência Portuguesa do Ambiente "trabalha que se desunha para cumprir PRR"

O presidente da Agência Portuguesa do Ambiente (APA), Nuno Lacasta, garantiu, esta terça-feira, que a derrapagem de prazos atinge menos de 1% das autorizações emitidas por ano, numa resposta à preocupação manifestada pelos deputados da subcomissão parlamentar sobre a execução dos projetos sob o chapéu do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR)."A APA trabalha que se desunha para atingir prazos quer da componente que gere diretamente quer das que coordena", assegurou Nuno Lacasta, embora reconhecendo o "desafio constante" de cumprir as suas funções, designadamente por causa da dificuldade ao nível de recursos humanos, mas também devido à própria malha burocrática da administração.A burocracia e a morosidade em torno do processo de aprovação de projetos por parte de entidades públicas e, no caso específico, da APA, foi uma das principais preocupações transmitidas pelos deputados, com Fátima Correia Pinto, do Partido Socialista, por exemplo, a mencionar o caso de "uma empresa cujo processo de licenciamento para painéis fotovoltaicos estava com demora de dois anos".

(em atualização)