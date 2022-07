APA e autarquia de Carrazeda de Ansiães ponderam cortar água durante a noite

Com cinco barragens em situação crítica no nordeste transmontano, a Agência Portuguesa do Ambiente (APA) e a Câmara de Carrazeda de Ansiães estão a ponderar suspender o abastecimento de água durante a noite. O Jornal de Notícias avança ainda que a autarquia está a estudar o aumento do valor do segundo escalão do tarifário da água.



Este é o segundo ano hidrológico com maior seca de sempre, sendo que na região do nordeste trasmontano a percentagem de água no solo está abaixo dos 10%.



Segundo o JN, a APA e a autarquia estão também a trabalhar "na reabilitação de novas captações de água, furos que já existem, para poupar água da albufeira", acrescenta Pimenta Machado, vice-presidente da Agência Portuguesa do Ambiente.

Outra das soluções apontadas pelo responsável ao JN é a utilização de águas das ETAR com tratamento adicional para usos não potáveis, nomeadamente "a lavagem de ruas ou rega de jardins", que abrangem "seis mil a sete mil habitantes".



Entre as barragens da região, a albufeira de Fonte Longa é a que se encontra em situação mais crítica com baixos níveis de água. Segundo o jornal está a ser preparado o transporte de água do Tua através de camiões-cisterna.



Outras das barragens em situação crítica são o Salgueiral (Torre de Moncorvo), Sambade (Alfândega da Fé), Valtorno-Mourão (Vila Flor) e Vila Chã (Alijó).