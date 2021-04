Banco Mundial: Pobreza, desigualdade e crise climática andam de mão dada

Leia Também Biden quer cortar emissões de gases poluentes para metade até 2030

A pobreza, a desigualdade e a emergência climática vão cada vez mais de mão dada, alertou o presidente do Banco Mundial, David Malpass (na foto), insistindo na necessidade de medidas como a redução dos subsídios aos combustíveis fósseis."Sabemos que a pobreza, a desigualdade e as alterações climáticas são os desafios que vão definir o nosso tempo e que andam cada vez mais de mão na mão", disse Malpass, ao intervir na Cimeira de Líderes sobre o Clima, organizada pelos EUA, em modo virtual, que conta com 40 dirigentes internacionais.Malpass salientou que, assim, a chave "é integrar desenvolvimento e luta contra as alterações climáticas".O Banco Mundial definiu como objetivo dedicar pelo menos metade do seu financiamento de projetos à preparação e ajuda à adaptação às alterações climáticas.Como exemplo, observou que é importante que os Estados reduzam os subsídios aos combustíveis fósseis.Na cimeira participam, entre outros, os presidentes chinês, Xi Jiping, russo, Vladimir Putin, os principais líderes europeus e da América Central e do Sul.