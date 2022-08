Câmaras municipais admitem cortes de água devido à seca

Cortes no fornecimento e multas à população fazem parte do plano de medidas das autarquias que vivem as situações mais dramáticas devido ao cenário de seca extrema que se vive no país.

Câmaras municipais admitem cortes de água devido à seca









