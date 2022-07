Moody’s: Impacto da seca e dos incêndios pode pesar no rating de Portugal

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O aumento das temperaturas que se observa em toda a Europa deverá desencadear riscos sociais através dos seus efeitos sobre a saúde humana, adverte a Moody’s. A agência de rating sublinha o caso sensível da Península Ibérica, referindo que Portugal e Espanha já registaram mais de mil mortes relacionadas com o calor até 19 de julho, ao mesmo tempo que os incêndios em todo o Sul da Europa são uma das principais causas da poluição do ar, com graves efeitos sobre a saúde.

A agência diz que reflete estas vulnerabilidades como "moderadamente negativas" na pontuação dada aos perfis (IPS) ambientais dos emitentes – parâmetros esses que contribuem para a sua atribuição dos ratings – e entre "moderadamente negativas" a "altamente negativas" aos IPS sociais atribuídos a Portugal, Espanha e Grécia.

"As soluções mostram um amplo conjunto de elevados riscos climáticos no Sul da Europa, mas o calor, a escassez de água e os incêndios são fatores chave", aponta a Moody’s no relatório hoje divulgado.

Embora os custos possam ser geríveis no curto prazo, o esperado aumento no número, intensidade e duração de incêndios florestais e da seca nos próximos anos deverão ter efeitos negativos sobre a qualidade da dívida no longo prazo, adverte a Moody’s.

"Num estudo publicado em julho de 2022, a Comissão Europeia disse que uma intensificação dos eventos extremos, num cenário padrão de aumento das temperaturas em 1,5ºC, implicará custos orçamentais anuais acrescidos de 4,5% do PIB em Espanha, 2,1% em Portugal, 1,7% em Itália e 1,2% em França", salienta a agência de notação financeira.

Recorde-se que, no passado dia 20 de maio, a Moody’s optou por não se pronunciar sobre a dívida soberana de Portugal, que se manteve assim no penúltimo grau da categoria de investimento de qualidade (ou seja, dois níveis acima de "lixo"). Já o "outlook" (perspetiva para a evolução da qualidade da dívida) permaneceu estável.

Em setembro do ano passado, a agência elevou a classificação da República para o atual patamar, que ficou assim igual à que é atribuída pela Fitch e pela Standard & Poor’s.

A Moody’s tem sido mais resistente do que as suas congéneres na melhoria da nota portuguesa. Foi a primeira agência a colocar Portugal no "lixo" – categoria de investimento especulativo – e a última a retirá-lo desse nível.



