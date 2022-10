Consórcio internacional liderado pela Universidade de Coimbra ganha 4 milhões da UE

O projeto "H2OforAll", liderado por Rui Martins, do Departamento de Engenharia Química da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra (FCTUC), conta com quatro milhões de euros atribuídos pela União Europeia (UE) no âmbito do programa "Horizon Europe".

O projeto arranca no dia 1 de novembro e tem a duração de três anos. Além de Portugal, envolve investigadores e empresas da Alemanha, Bélgica, Chipre, Espanha, Israel, Países Baixos, Polónia, Reino Unido e Suécia. O objetivo consiste em criar tecnologias que permitam assegurar que os processos de desinfeção da água não sejam tão nocivos para a saúde.

Ao ser necessário utilizar cada vez mais cloro na desinfeção de água potável, essencial para impedir doenças, uma das consequências "é a geração dos chamados subprodutos de desinfeção (DBPs, na sigla inglesa), produtos químicos produzidos em resultado da reação entre os desinfetantes e os compostos orgânicos presentes na água de origem", explica Rui Martins.

Esses subprodutos de desinfeção, se não forem identificados e controlados, "podem ser nocivos para a saúde humana e para os ecossistemas", alerta o cientista da FCTUC.

Assim, este projeto de investigação pretende encontrar mecanismos para monitorizar o que se passa, a cada momento, na rede de água. "Para tal, vamos desenvolver sensores adequados para a monitorização da qualidade da água ao longo de todo o circuito e, a partir dos dados recolhidos em vários países, criar modelos capazes de prever o comportamento da água e dos DBPs ao longo das cadeias de distribuição, para, caso seja necessário, aplicar medidas corretivas atempadamente", explica o investigador da Universidade de Coimbra.

Todas as soluções tecnológicas desenvolvidas no âmbito do projeto vão ser testadas numa instalação piloto criada pela empresa Adventech. Mais tarde, será realizado um caso de estudo em ambiente real na empresa municipal Águas de Coimbra, que é parceira no projeto.

Por fim, o consórcio vai ainda redigir um conjunto de recomendações técnicas de prevenção, para evitar a contaminação das fontes da água de consumo, e orientações que possam contribuir para a alteração de legislação europeia nesta matéria e de comportamentos a adotar pela população.

O consórcio envolve vários núcleos e institutos da Universidade de Coimbra, numa plataforma de cooperação entre os investigadores Rui Martins, Luísa Durães, João Gomes, Igor Reva, Artur Valente, Paula Morais e Nuno Simões.