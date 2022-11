COP27 aprova fundo para financiar danos climáticos

Leia Também Negociadores chegam a acordo de princípio na COP27 sobre fundo climático

A Cimeira do Clima, no Egito, terminou este domingo com a aprovação de um acordo que prevê a criação de um fundo para financiar danos climáticos sofridos por países "particularmente vulneráveis", numa decisão descrita como histórica.A conferência esteve num impasse e as negociações entre as delegações arrastaram-se durante a madrugada.A resolução foi adotada por unanimidade em assembleia plenária, seguida de aplausos estrondosos, no final da conferência anual do clima da ONU.O acordo enfatiza a "necessidade imediata de recursos financeiros novos, adicionais, previsíveis e adequados para ajudar os países em desenvolvimento que são particularmente vulneráveis" aos impactos "económicos e não económicos" das alterações climáticas.A COP27 começou a 6 de novembro, com a participação de quase todos os países do mundo, e o final estava marcado para sexta-feira, com medidas na área da mitigação e adaptação às alterações climáticas e apoio aos países menos desenvolvidos, os que mais sofrem com o aquecimento global, mas foi sendo sucessivamente adiado.