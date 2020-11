Dos comboios da CP à remoção de amianto, o que paga o fundo ambiental

No próximo ano a maior fatia de despesa do fundo caberá ao Programa de Apoio à Redução do Tarifário (PART) nos transportes públicos, ao qual alocará mais de 198 milhões, a que podem acrescer mais 30 milhões em caso de cenário mais adverso da crise pandémica.

