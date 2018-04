Fundações Oceano Azul e Calouste Gulbenkian assinam acordo para promover a sustentabilidade do mar

Foi assinado esta quarta-feira, 4 de Abril, um acordo entre a Fundação Oceano Azul e a Fundação Calouste Gulbenkian que pretende promover o desenvolvimento sustentável do mar. Este acordo quer difundir uma "nova economia azul" e dinamizar "uma sociedade empenhada na conservação do oceano", segundo o comunicado conjunto das fundações.





A primeira iniciativa em função deste acordo é o programa Blue Bio Value que será implementado já este ano. Este projecto envolve um investimento de um milhão de euros distribuídos ao longo de três anos, um compromisso que tem como objectivo "criar um programa internacional de aceleração de projectos e startups ligadas à bioeconomia azul", segundo afirma o comunicado das fundações.