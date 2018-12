G20 reafirma apoio a acordo de Paris com excepção dos Estados Unidos

Os membros do G20, com excepção dos Estados Unidos, reafirmaram o apoio ao acordo de Paris para limitar o aquecimento global, numa declaração que menciona ainda "problemas comerciais", mas sem condenar o proteccionismo.

