Mau tempo: Protecção Civil registou 637 ocorrências até às 23:00

A Protecção Civil registou 637 ocorrências entre as 18:00 de terça-feira e as 23:00 de quarta-feira, sobretudo quedas de árvores e limpeza de vias devido à neve, com Viseu a ser o distrito mais afectado, com 136 ocorrências.