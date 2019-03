Metade da frota do Governo passa a ser elétrica e rede de carregadores triplica

O ministro do Ambiente anunciou que o despacho que impõe que a frota do Estado seja composta por carros elétricos entrou esta quinta-feira em vigor, destacando também a assinatura de um despacho para instalar postos de carregamento em parques privados.

João Pedro Matos Fernandes falava aos jornalistas depois da intervenção na Climate Change Leadership - Solutions for the Wine Industry, no Porto, adiantando também um pedido ao Banco de Portugal, "no sentido de garantir que os bancos têm no seu portefólio de empresas a quem emprestam dinheiro, investimentos cada vez mais 'verdes' e menos 'castanhos'".