ONU: Guterres diz que Cimeira Climática mostrou ser possível acelerar economia verde

O secretário-geral das Nações Unidas (ONU), António Guterres, disse hoje que a Cimeira da Ambição Climática, que decorreu em Nova Iorque, mostrou ser possível acelerar a "transição justa para uma economia global verde".Num discurso de encerramento da Cimeira da Ambição Climática, Guterres adotou um tom de otimismo, motivado pelas "medidas concretas" que foram apresentadas no evento para "um mundo de ar limpo e energia limpa acessível para todos"."Podemos dar passos significativos na direção certa. E vocês deram. Hoje ouvimos falar (...) de passos mensuráveis para acelerar a descarbonização e proteger aqueles que estão na linha da frente da crise climática. E medidas tomadas em conjunto para acelerar a ação e justiça climática através da cooperação e colaboração. Congratulo-me com os esforços conjuntos de que ouvimos falar hoje", disse."Sabemos que a Agenda de Aceleração é prática, possível e alcançável. Vimos evidências disso hoje. E sabemos que é essencial manter vivo o limite de (aumento da temperatura) de 1,5 graus. Mas não tenhamos ilusões. Ainda há um longo caminho a percorrer para que a Cimeira COP28 seja um sucesso", observou.O ex-primeiro-ministro português defendeu que todas as cidades, empresas e países - e particularmente o G20 - têm de demonstrar verdadeira ambição e "honrarem as suas promessas" climáticas.Entre as prioridades urgentes para os próximos meses, o líder da ONU indicou que o G20 tem de mostrar que irá acelerar a eliminação progressiva dos combustíveis fósseis, bem como a implantação de energias renováveis: "uma sem a outra é igual ao fracasso", frisou."Precisamos que os países desenvolvidos entreguem urgentemente os prometidos 100 mil milhões de dólares por ano (93,8 mil milhões de euros) e criem um plano claro para duplicar o financiamento para a adaptação" verde, instou."Precisamos de todos os envolvidos para tornar isso uma realidade", disse ainda António Guterres.O secretário-geral convocou esta cimeira de alto nível durante a 78.ª Assembleia-Geral da ONU para instar os líderes de Governos, empresas, cidades e regiões, sociedade civil e instituições financeiras a tomarem medidas em prol da ação climática.