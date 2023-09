As Nações Unidas ainda são relevantes no palco mundial?

A Assembleia Geral das Nações Unidas que decorreu nos últimos dias ficou marcada por dezenas de ausências, incluindo de quatro dos cinco membros permanentes do Conselho de Segurança: França, Reino Unido, China e Rússia. A guerra na Ucrânia também veio revelar as fragilidades da organização que, entre vetos e divergências cada vez mais profundas, pode estar a perder influência, credibilidade e relevância no palco mundial.

As Nações Unidas ainda são relevantes no palco mundial?









Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site do Negócios, efectue o seu registo gratuito.

Enviar o artigo: As Nações Unidas ainda são relevantes no palco mundial? O meu email O meu nome Comentários Destinatários: (para vários endereços usar ; e espaço) Enviar