Portugueses reciclaram mais 6% de embalagens em 2022, diz SPV

De acordo com os dados divulgados pela Sociedade Ponto Verde esta quinta-feira, a recolha seletiva de embalagens teve, em 2022, um aumento de 6%, face a 2021, o que significa que os portugueses colocaram mais de 460 mil toneladas de embalagens nos ecopontos verde, amarelo e azul no ano passado, o que "coloca o país cada vez mais perto de atingir as metas da reciclagem".Sobre o desempenho do Sistema Integrado de Gestão de Resíduos de Embalagens (SIGRE), a SPV revela que a recolha de embalagens cresceu no último ano em todos os materiais, com destaque para o vidro, com 218.857 toneladas (+8%) encaminhadas para reciclagem, e para o alumínio, com 1.917 toneladas (+18%)."Portugal encontra-se, assim, cada vez mais próximo de atingir as novas metas nacionais para a reciclagem de embalagens colocadas no mercado, já que a taxa de retoma global atingiu quase 59,6%. A meta atual é de 55% e em 2025, o país terá de chegar a 65% e em 2030, a 70%", refere a SPV em comunicado.Para a CEO da Sociedade Ponto Verde, Ana Trigo Morais, "estarmos cada vez mais próximo de atingir as metas da reciclagem revela o bom desempenho do SIGRE, a cooperação entre todos os agentes da cadeia de valor e o esforço contínuo da Sociedade Ponto Verde na gestão do fluxo de embalagens, o único a cumprir com as suas metas no país"."O desafio passa agora por aumentar mais 5% da recolha de embalagens até 2025" conclui a CEO da SPV.