Produtores florestais, academia e antigos governantes defendem eucalipto em manifesto

Várias personalidades e entidades defendem, num manifesto, que os incêndios que deflagraram em Portugal não se deveram à presença do eucalipto, mas sim ao "reduzidíssimo nível de gestão da floresta e do excesso de matos e de incultos".

Miguel A. Lopes/Lusa

Um conjunto de personalidades e entidades, como produtores florestais e de papel, consideram que os grandes incêndios que deflagraram em Portugal se deveram à má gestão da floresta e excesso de matos e não à presença do eucalipto, como tem sido avançado.

"Os signatários [do manifesto] têm vindo a assistir, com grande preocupação, à multiplicação em diferentes meios de comunicação social de alusões pouco rigorosas, ou mesmo manifestamente incorrectas, sobre a gestão da Floresta e as causas dos incêndios em Portugal", lê-se no documento assinado pela Celpa, Altri, Navigator, CIP, Fórum para a Competitividade, CAP, entre outras entidades, bem como por diversas câmaras municipais, professores e antigos governantes, como Bagão Félix, Mira Amaral e Daniel Bessa.



"Esta preocupação é agravada pelo facto de muitas das afirmações pretenderem, sem qualquer fundamento, imputar ao eucalipto a responsabilidade pelo drama dos incêndios florestais, impedindo desta forma que os esforços se centrem no combate às suas verdadeiras causas", refere ainda o manifesto.



Esta "desinformação" não permite que se encontre o "caminho adequado para evitar o flagelo dos incêndios, que se agudizou nos anos recentes", refere a o manifesto, que explica que os incêndios se deveram à "excessiva carga de biomassa no terreno, em resultado do reduzidíssimo nível de gestão da floresta e do excesso de matos e de incultos no território português".



De acordo com dados do ICNF – Instituto da Conservação da Natureza e Florestas, e citados no manifesto, "mais de 80% da área ardida em Portugal não é eucalipto", uma vez que este representou cerca de 17% nos últimos quinze anos, face a 44% dos matos e incultos.