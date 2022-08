PRR: 242 candidaturas para descarbonizar indústria

O projeto que mais gastos implica é o da Almina – Minas do Alentejo, com 99,8 milhões de euros. Seguem-se a Cimpor, que quer descarbonizar a operação industrial do Centro de Produção de Alhandra com 87,6 milhões de euros, e a Navigator, que pretende descarbonizar o Complexo Industrial de Setúbal num investimento de 79,2 milhões de euros.

