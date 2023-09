Todo o país sob aviso amarelo devido ao mau tempo

Os alertas de períodos de "chuva ou aguaceiros, por vezes fortes e acompanhados de trovoada", vigoram desde as 06:23 de hoje em todos os distritos, exceto no de Bragança, onde a chuva forte é esperada só a partir do meio-dia.

