Câmaras recusam gerir estradas e estacionamentos

Apenas 39 municípios, de um total de 188 ouvidos pelo JN, aceitam todas as competências que o Estado decidiu transferir para o poder local.





De acordo com o Jornal de Notícias, praticamente todos os autarcas criticam a indefinição dos meios financeiros que terão para executar as funções.





Em causa está a exploração de jogos, justiça, associações de bombeiros e gestão da habitação, praias, estruturas de atendimento, vias de comunicação, património do Estado sem uso e do estacionamento público.





Os municípios têm de responder até dia 2 de fevereiro. Dos 39 que aceitam exercer todas as tarefas 32 são do PS, incluindo Lisboa ou Coimbra. Há 80 municípios que rejeitam a transferência de tarefas e seis querem manter a recusa em 2020, incluindo Porto, Évora ou Santiago do Cacém.



A fiscalização do estacionamento é a competência mais rejeitada, essencialmente por falta de meios.