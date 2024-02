Empresas do ambiente acusam Governo de querer excluir 80% dos municípios dos apoios da UE nas águas

Leia Também Portugal quer passar a gerir a água das chuvas, mas isso pode agravar as faturas

A Associação das Empresas Portuguesas para o Setor do Ambiente diz ter sido apanhada de surpresa com o texto final do Plano Estratégico para o Abastecimento de Água e Gestão de Águas Residuais e Pluviais 2030 (PENSAARP 2030), publicado em Diário da República na semana passada, depois de ter sido aprovado já há dois meses - a 14 de dezembro de 2023. De acordo com a AEPSA,Este plano estratégico institui, sendo que a principal linha de financiamento em termos de fundos europeus é o Quadro Financeiro Plurianual Portugal 2030. Além dos quatro objetivos estratégicos e das 85 medidas definidas,as infraestruturas (como a rede de condutas) a parcela mais relevante, com metade do investimento total."Considerando que, substituindo gradualmente os investimentos em novas infraestruturas por investimentos na reabilitação dos ativos existentes", pode ler-se no PENSAARP 2030, que antevê ainda uma subida das tarifas médias domésticas cobradas às famílias pelos serviços de abastecimento de água e tratamento de águas residuais (e eventualmente pluviais), de cerca de 2 para quase 3 euros por metro cúbico.De acordo com o documento publicado em Diário da República, "a atribuição de apoios comunitários deverá reger-se pelos seguintes critérios:de forma a promover a sinergia entre as entidades, aumentando a escala dos projetos e a otimizar as suas condições de gestão e operação".A AEPSA vem agora alertar que "este princípio estruturante foi introduzido no texto final do plano, em sede de Conselho de Ministros, não constando dos documentos produzidos pelo grupo de trabalho do PENSAARP 2030, nem dos textos submetidos nas duas consultas públicas inerentes a este plano. Este requisito transforma a atribuição de fundos comunitários num critério puramente político, desprovido de qualquer base sólida e sem sustentação técnica".Na opinião de Eduardo Marques, presidente da AEPSA e membro da Comissão Consultiva do PENSAARP 2030, "com a introdução destes requisitos, torna-se absolutamente claro que o financiamento através de fundos comunitários - que é um aspeto absolutamente estruturante do plano que irá orientar toda a estratégia de desenvolvimento do sector da água nos próximos anos –está irremediavelmente vedado a cerca de 80% dos municípios portugueses"., o que levanta duas questões muito preocupantes. Em primeiro lugar, a ameaça ao princípio da autonomia municipal, consagrado na Constituição. Em segundo lugar, a interferência nos princípios da concorrência e a desigualdade no acesso a fundos europeus", sublinha.Em comunicado,, tendo em conta a imperatividade de investimento em melhoria de infraestruturas, reabilitação de redes, capital humano, digitalização e descarbonização do sector". A associação defende a "empresarialização das entidades gestoras".Eduardo Marques diz ainda, no mesmo comunicado, que foi com "enorme surpresa" que a AEPSA constatou que a "versão final do plano exclui do acesso aos fundos comunitários todas as entidades que não cumpram determinados requisitos de financiamento, que abrangem mais de oito milhões de portugueses."O PENSAARP 2030 identifica as grandes prioridades estratégicas de investimento e financiamento dos serviços de águas para esta década: tem quatro objetivos estratégicos globais, materializados em 85 medidas distribuídas por diferentes níveis de prioridade: a eficácia dos serviços; eficiência dos serviços; a sustentabilidade dos serviços e a valorização económica, ambiental e societal dos serviços.