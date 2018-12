A Fidelidade foi a vencedor da hasta pública para venda dos terrenos da Feira Popular. A Câmara Municipal de Lisboa arrecadou mais 85,5 milhões de euros do que o estimado.

Correio da Manhã

A Fidelidade Properties comprou à Câmara de Lisboa todos os terrenos que integravam a hasta pública da antiga Feira Popular e também uma parcela na Avenida Álvaro Pais, por um total de cerca de 274 milhões de euros.Os dois lotes e uma parcela de terreno que acolheram a antiga Feira Popular de Lisboa foram vendidos por 238,5 milhões de euros.A Câmara de Lisboa esperava arrecadar 188,4 milhões com esta hasta pública, pelo que arrecadou mais 85,5 milhões do que o esperado.As empresas Fidelidade Property Europe, SA., Dragon Method, SA., e MPEP - Properties Escritórios Portugal, SA. tinham apresentado propostas relativamente a esta hasta pública, que decorreu hoje no Campo Grande.