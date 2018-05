Governo sem dinheiro para transferir manutenção de estradas para municípios

"Não há condições financeiras para que se transfira o dinheiro devido da administração central para a administração local e por isso o que é a conservação e manutenção de estradas nos aglomerados urbanos não se irá concretizar" no processo da descentralização, afirmou Carlos Miguel, secretário de Estado das Autarquias Locais, durante o 1.º Congresso da Associação Nacional das Assembleias Municipais, que decorre este sábado, 19 de Maio, em Mafra, no distrito de Lisboa.

Pelo contrário, adiantou, no sentido de acabar com a "dupla tributação" da publicidade instalada junto às estradas nacionais e "acabar com a ilegalidade" por ser cobrada por câmaras municipais e Infra-estruturas de Portugal, essa competência vai passar para os municípios.