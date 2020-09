Obras de requalificação em Matosinhos beneficiam 516 famílias

A MatosinhosHabit, empresa municipal responsável pela gestão do parque habitacional de Matosinhos, vai iniciar em outubro, ao abrigo do programa "Estar Perto das Pessoas", uma série obras de requalificação em três conjuntos habitacionais do concelho: Carcavelos (Matosinhos), Seixo I (São Mamede de Infesta) e Biquinha – 3.ª fase (Matosinhos).

Estas intervenções receberam autorização para avançar, depois de ultrapassados todos os procedimentos legais, permitindo fazer face a situações de agravamento do estado de deterioração das habitações, em virtude do tempo decorrido, o que vem dar resposta a uma prioridade da MatosinhosHabit, refere a empresa.

No Conjunto Habitacional de Carcavelos serão 240 habitações intervencionadas num total de 3.962.415,69 €, no Seixo I as operações abarcarão 230 residências com um custo de 2.730.136,00€, e, por fim, na Biquinha – 3.ª Fase, serão 46 as casas beneficiadas no valor de 949.431,40€.

Serão, assim, 516 famílias a usufruir destas requalificações.

"Através deste investimento poderemos requalificar diversos conjuntos habitacionais do concelho que há muito necessitavam desta operação. O objetivo é beneficiar habitações municipais, através de obras adequadas a cada necessidade, previamente identificada nos agregados familiares, proporcionando-lhes assim uma melhor qualidade de vida e bem-estar habitacional", comentou Tiago Maia, administrador da MatosinhosHabit.

A conclusão das obras no conjunto habitacional da Biquinha – 3.ª Fase decorrerá no prazo de um ano (2021), ao passo que as intervenções de Carcavelos e do Seixo terminarão em 18 meses (2022).