PSD anuncia 77 recandidatos às autárquicas e 23 novos candidatos

O PSD anunciou hoje 77 recandidatos a presidentes de Câmara entre os quais Carlos Carreiras em Cascais, Ricardo Rio em Braga, Salvador Malheiro em Ovar, Ribau Esteves em Aveiro ou Almeida Henriques em Viseu."São presidentes de câmara que se podem recandidatar na hora e momento que desejarem porque têm homologação garantida da direção nacional", anunciou o secretário-geral e coordenador autárquico nacional do PSD, José Silvano, em conferência de imprensa na sede nacional do partido.Foram ainda anunciados 23 novos candidatos autárquicos, entre os quais o ex-líder da distrital de Setúbal Bruno Vitorino ao Barreiro ou Nuno Matias para Almada.O anúncio foi feito pelo secretário-geral e coordenador autárquico nacional do PSD, José Silvano, numa conferência de imprensa onde foi também apresentado o slogan do partido para essas eleições: "Nas mãos de todos".