Vereadores do PS defendem plano de recuperação e resiliência para o Porto

Os vereadores socialistas na Câmara do Porto apelaram hoje à criação de um plano de recuperação e resiliência para o concelho, à semelhança do que foi apresentado pelo Governo, para responder à "catástrofe" provocada pela pandemia de covid-19."Temos de começar, nós próprios, a pensar num plano de recuperação, até porque vêm aí os fundos europeus e penso que a cidade do Porto tem de estar atenta", assinalou a vereadora socialista Maria João Castro, na reunião do executivo desta manhã.O presidente da autarquia, o independente Rui Moreira (na foto), defendeu que, para a elaboração de um documento deste tipo, é necessário saber que os recursos vai o Estado transferir para os municípios ou então, não havendo lugar a transferências, o alargamento da capacidade de endividamentos municípios. E avisou: "sem caroço, não se faz aguardente".Moreira considera ainda que qualquer plano de apoio significativo ao tecido económico necessita, em primeiro lugar, de olhar para a uma mancha territorial maior do que o município do Porto, defendeu.Não havendo regiões, sugeriu que seja tida em conta, pelo menos, a Área Metropolitana do Porto.O autarca entende ainda que seria "importante" a realização de uma nova cimeira das Áreas Metropolitanas do Porto e Lisboa, à semelhança da que aconteceu em março de 2018, tendo revelado que tem discutido esta questão com o presidente da Câmara de Lisboa, Fernando Medina.A vereadora do PS Maria João Castro sustentou que, na elaboração deste plano de recuperação e resiliência devem ser chamados a contribuir, para além do poder local, as forças políticas, as instituições da cidade e a iniciativa privada, por forma a contribuir para o combate à crise económica e social."É evidente que estamos a viver uma situação de exceção, de catástrofe. Para além da catástrofe sanitária, temos uma catástrofe económica e social. Uma crise terrível. A nível local, o que tem acontecido e bem, é uma reação. Temos sido, ao longo destes meses reativos, com medidas como esta. Temos de ser pró-ativos", afirmou, referindo-se à proposta de redução de 50% das rendas para estabelecimentos comerciais instalados em imóveis municipais hoje aprovada por unanimidade.Num comentário ao apelo de Maria João Castro, o vereador do PSD, Álvaro Almeida disse considerar fundamental a criação deste plano, no entanto, entende não estarem reunidas as condições necessárias para a realização de um plano de médio prazo dada incerteza que decorre da pandemia de covid-19.O social-democrata considera, contudo, que a autarquia podia ir além nos apoios concedidos ao tecido económico.Almeida defendeu a suspensão do pagamento da Taxa Turística para beneficiar todos os operadores turísticos do concelho e não apenas aqueles que são inquilinos municipais.Em resposta, o vereador do pelouro de Economia, Comércio e Turismo, Ricardo Valente, disse que a medida proposta pelo PSD não teria um impacto tão relevante para o setor.Em agosto de 2019, a Taxa Turística cobrada ascendia aos 2,4 milhões de euros, valor que em igual período em 2020 ficou-se pelos 193 mil euros, divulgou. O vereador lembrou ainda que o executivo aprovou uma moratória para o pagamento da taxa turística também como medida de apoio ao setor.Já a vereadora da CDU, Ilda Figueiredo, sublinhou que há outras situações que merecem idênticos apoio e devem merecer a atenção do município.A Câmara do Porto aprovou hoje por unanimidade a redução em 50% o valor das rendas de 105 estabelecimentos comerciais instalados em imóveis municipais, ligados diretamente ou indiretamente ao turismo.Em Portugal, morreram 1.920 pessoas dos 69.200 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.