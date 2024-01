Associação Business Roundtable lança ferramenta para analisar e promover crescimento

A Associação Business Roundtable lançou esta terça-feira uma ferramenta que sistemativa 30 indicadores económicos, permitindo comparar a evolução da economia portuguesa. A "Comparar para Crescer" visa lançar o debate, para pôr Portugal a crescer mais e a regressar ao top 15 de países europeus com maior PIB per capita.A ferramenta, lançada em parceria com a consultora KPMG, agrega vários indicadores disponibilizados por várias fontes estatísticas, como é o caso do Instituto Nacional de Estatística (INE), Eurostat e a Pordata, que retratam a evolução e posição competitiva do país. Os dados são agregados em quatro grandes pilares-chave: "performance global" da economia, pessoas, empresas e Estado.Esses dados, compilados desde o início do século, permitem comparação com oito países "benchmarkt" (Espanha, Itália, Grécia, República Checa, Polónia, Hungria, Eslovénia e Estónia), que em 2000 "tinham um nível de PIB per capita próximo do português". Com base nessa comparação, espera-se que possam ser tiradas conclusões sobre o que pode ser feito, em termos de políticas públicas, para que o país cresça."Se não nos compararmos, não sabemos onde estamos e para onde vamos", referiu Vasco de Mello, presidente da Associação Business Roundtable, na apresentação da iniciativa. "Portugal tem tido um crescimento acumulado de 1%. Numa tendência de longo prazo não crescemos o suficiente e crescemos abaixo do grupo de controlo", frisou.Para já, a ferramenta lançada é apenas de uma "versão zero", que será atualizada e contará com publicações de análises setoriais, para que se possa perceber com está a avançar o crescimento do país em termos conjunturais e estruturais. A iniciativa é aberta à sociedade civil e espera-se que seja lançado um debate público "centrado nos factos" sobre o crescimento do país e a "urgência de transformar Portugal".(em atualização)