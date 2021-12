Atividade económica travou antes da entrada em vigor das novas restrições

A atividade económica em Portugal registou um abrandamento em novembro face ao mês anterior, segundo o indicador coincidente divulgado esta quinta-feira pelo Banco de Portugal. O recuo aconteceu ainda antes da entrada em vigor das novas restrições devido à pandemia e foi acompanhado por uma quebra no consumo privado."Em novembro, o indicador coincidente mensal para a atividade económica apresentou uma taxa inferior à do mês anterior. O indicador coincidente para o consumo privado registou uma redução da taxa de maior magnitude do que o indicador para a atividade", pode ler-se na nota do Banco de Portugal que mostra a evolução de ambos.